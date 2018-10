¿Por qué Jordi Alba ? En España la pregunta se hace en todos los bares, aunque la respuesta es clara: Luis Enrique no lo quiere tras el altercado que tuvo con él en el Barcelona. Ahora, en la previa vs. Inglaterra, Sergio Ramos fue el consultado por la ausencia del lateral izquierdo. “Yo siempre lo he dicho, es uno de los mejores en su puesto, me une una gran amistad con él y siempre tiene las puertas abiertas. Aunque es el míster el que trae a los jugadores y lo hace de la mejor manera posible”, indicó el zaguero central de la Selección y la ‘Furia Roja’.



También consideró, en general, que el hecho de que "la competencia sea muy alta y vayan viniendo nuevos jugadores es fundamental para la selección, para que el míster tenga la posibilidad de elegir y vaya tirando de donde sea".



Preguntado por el buen momento de forma del delantero Paco Alcácer, el capitán español subrayó que en el equipo hay "una calidad individual" y un "nivel de competencia muy alto", y que se alegran de que el delantero del Borussia Dortmund "haya recuperado ese nivel de confianza, porque al final se beneficia la selección".



"Viene de hacer un hat-trick en su equipo, el otro día estuvo cumbre (frente a Gales) y ojalá se mantenga esa racha goleadora, porque es fundamental para nosotros", recalcó el sevillano.



También elogió al centrocampista del Barcelona Sergio Busquets, de quien resaltó que "tiene también un rol muy peculiar, lleva mucho tiempo aquí y, después de que otros jugadores dejasen la selección, él ocupa ese espacio también de capitán".



Para Sergio Ramos, "viene bien repartir el trabajo en el vestuario, es capitán también en el Barça y es un chico con experiencia, y eso es una buena señal para que los que vengan nuevos se adapten cuanto antes y rindan a un nivel extraordinario".