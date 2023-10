Luego de conquistar el Mundial Qatar 2022, Lionel Messi se perfila como uno de los favoritos para ganar su octavo Balón de Oro. El futbolista argentino cuenta con grandes opciones de aumentar su ventaja como el que más veces ganó esta presea: por delante del otro ‘extraterrestre’ del siglo XXI, Cristiano Ronaldo, cinco veces designado como mejor jugador del mundo, pero que no figura entre los nominados este año. El premio se entregará este lunes 30 de octubre desde la ciudad de París. La gala inicia a las 12:00 p.m. (hora peruana) y podrá ser vista a través de la señal de ESPN y STAR Plus para toda Latinoamérica. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Con Messi inmerso en una nueva etapa en el Inter Miami, lejos del fútbol europeo en el que conquistó sus siete galardones, un par de jóvenes delanteros sueñan con que se produzca la sorpresa; Kylian Mbappé, de 24 años, y Erling Haaland, de 23 años.

El delantero francés del PSG fue el máximo goleador del Mundial con ocho goles, respondiendo a Messi en la final con un triplete. Sin embargo, no pudo colocar a PSG, junto a Messi y Neymar, en la cumbre de Europa. Caso contrario es Haaland con Manchester City, que hizo acopio de goles para ofrecer a los ‘Citizens’ la primera Champions de su historia, junto a la Premier League y la Copa de Inglaterra.

Designado mejor jugador UEFA del año en agosto, el nórdico finalizó como máximo goleador del campeonato inglés (36 goles en 35 partidos) y de la Liga de Campeones (12 en 11 partidos), unas estadísticas dignas de los mejores tiempos de... Messi.

Como en toda recompensa individual en un deporte colectivo, el resultado, sustentado más en opiniones subjetivas, suscita siempre enconados debates. Preguntado sobre el asunto, el entrenador del Manchester City Pep Guardiola tiró de humor para definir su postura: “El Balón de Oro debería tener dos secciones. Una para Messi, y después vemos los demás”.

¿A qué hora será el Balón de Oro?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2023 se realizará este lunes desde el Teatro del Chatelet, ubicado en París, Francia. La cita empieza desde las 12:00 p.m. (hora peruana). El mismo horario rige para los países de Colombia y Ecuador. Para Venezuela y Bolivia será una hora más (1:00 p.m.). Mientras que en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil iniciará a las 2:00 p.m.

¿En qué canales ver el Balón de Oro?

La ceremonia de entrega del Balón de Oro será transmitida a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del partido en la web de Depor.





¿Quiénes son los otros nominados?

Desde 2008 (primer Balón de Oro para Cristiano Ronaldo) y 2009 (primero para Messi), las dos superestrellas se han repartido la bola áurea con las únicas excepciones de Luka Modric (2018) y Benzema. Además de Messi hay otros tres jugadores argentinos campeones del mundo en la lista de nominados: Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, este último aspirante también al trofeo Yashin al mejor arquero.

Julián Álvarez (Argentina)

Nicolo Barella (Italia)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Karim Benzema (Francia)

Yassine Bounou (Marruecos)

Kevin de Bruyne (Bélgica)

Ruben Dias (Portugal)

Antoine Griezmann (Francia)

Ilkay Gündogan (Alemania)

Josko Gvardiol (Croacia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Kim Min-Jae (Corea del Sur)

Randal Kolo-Muani (Francia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Robert Lewandoski (Polonia)

Emiliano Martínez (Argentina)

Lautaro Martínez (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Lionel Messi (Argentina)

Luka Modric (Croacia)

Jamal Musiala (Alemania)

Martin Odegaard (Noruega)

André Onana (Camerún)

Victor Osimhen (Nigeria)

Rodri (España)

Bukayo Saka (Inglaterra)

Mohamed Salah (Egipto)

Bernardo Silva (Portugal)

Vinicius Jr (Brasil)

