Paolo Guerrero está viviendo una segunda juventud en su carrera, pues si bien ya no es el mismo de antes en cuanto a potencia, sigue teniendo ese espíritu competitivo y esa hambre de gloria que lo llevó a ser uno de los mejores jugadores peruanos de la historia. Ayer lo volvió a demostrar con Liga de Quito, club al que llegó a mediados de julio y en donde se proclamó campeón de la Copa Sudamericana 2023 tras vencer a Fortaleza en la tanda de penales (4-3). Así pues, Luis Zubeldía, el entrenador que lo respaldó luego de su salida de Racing Club, reveló detalles inéditos de cómo lo convenció para sumarse a su proyecto.

El ‘Depredador’ no tuvo un inicio de año sencillo, ya que además de que le costó encontrar equipo, cuando se sumó a la ‘Academia’ se vio obligado a sumar minutos de a pocos. Asimismo, conforme fueron pasando los meses fue perdiendo confianza, debido a la escasa continuidad que le dio Fernando Gago, razón por la cual terminó rescindiendo su contrato y solo duró seis meses en el fútbol argentino.

Por azares del destino, cuando Paolo decidió dar una entrevista al programa Fútbol 90 de la cadena ESPN, donde contó su experiencia en Argentina y todo lo que vivió durante ese semestre que estuvo en Racing, del otro lado del televisor estuvo Luis Zubeldía. Atento a la mirada del capitán de la Selección Peruana, el entrenador de Liga de Quito quedó convencido de que tenía que ficharlo y no dudó un segundo en contactarlo para cerrar el trato lo más rápido posible.

Tras levantar el título de la Copa Sudamericana en Punta del Este, el entrenador de 42 años lo contó así: “A Paolo Guerrero yo lo vi en un programa de ESPN con el ‘Pollo’ Vignolo y se le notaba la espuma en la boca. Hacérselo recordar al ‘Pollo’, porque gracias a él y a su programa, pude ver la bronca que tenía y yo a ese tipo de jugadores los conozco, porque yo lo tuvo a ese fenómeno de ‘Pepe’ Sand y yo dije ‘esta es la mía’, lo llamó y en un día lo cerramos, no dimos más vueltas”, sostuvo en diálogo con ESPN.

En aquella entrevista que cita Zubeldía, Paolo Guerrero conversó con el periodista Sebastián Vignolo y todo su panel, en donde explicó los pormenores de su suplencia en Racing y la confianza que perdió por el poco respaldo de Fernando Gago. “Yo voy a pelear en todo lugar. No vengo con el puesto comprado. Quiero competencia justa. En cualquier lugar voy a competir por el puesto”, dijo en su momento. “(Sobre la confianza perdida) Yo pienso que sí. La pierdo cuando no hago gol y pierdo continuidad. Por más que entrenes, no es igual que el partido. El ritmo de juego es distinto a todo”, agregó.

Quizás esas palabras calaron hondo en Zubeldía y lo convencieron de que era el momento de sumar a Paolo a su plantel, llevándolo a su ritmo y haciéndolo sentir cómodo para que recupere esa confianza que perdió en la ‘Acade’. Vaya que no se equivocó, pues si bien falló su penal en la definición con Fortaleza, fue clave en las rodas previas al marcarle un tanto a Ñublense en los octavos de final y un doblete a Defensa y Justicia en las semifinales. Así es, el ‘Depredador’ sigue vigente.

Paolo Guerrero tiene contrato con Liga de Quito hasta diciembre del 2023. (Foto: CONMEBOL)





¿Cuándo volverá a jugar Liga de Quito?

Luego de ganar la Copa Sudamericana 2023, Liga de Quito volverá a jugar la próxima semana cuando reciba a la Universidad Católica de Ecuador por la octava jornada de la Segunda Etapa de la Liga Pro 2023. Dicho compromiso está programado para el miércoles 1 de noviembre desde las 7:00 p.m., se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado y será transmitido para toda Latinoamérica por la señal de streaming de Star Plus.

El conjunto de la capital ecuatoriana está entre los primeros puestos de la tabla de posiciones con 18 puntos, por lo que necesita sumar de a tres en casa para acercarse a Independiente del Valle, líder con 20 unidades. Recordemos que la última vez que los de Luis Zubeldía enfrentaron al ‘Camaratta’ fue por la jornada 8 de la Primera Etapa, con triunfo para los quiteños por 0-4, con goles de Alexander Alvarado, José Angulo, José Quintero y Jhojan Julio.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESA

VIDEO RECOMENDADO