¡Se viene un partidazo! España vs Albania se miden EN VIVO y EN DIRECTO en el ESPRIT Arena por la 3 fecha del Grupo B de la Eurocopa 2024. El encuentro está programado para disputarse este lunes 24 de junio desde las 2:00 de la mañana (horario en Perú, 4:00 p.m. en Argentina y 9:00 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus, mientras que en España se podrá ver por RTVE. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La ‘Furia Roja’ llega a este duelo tras ganar 1-0 a Italia; mientras que los albanos llegan tras empatar 2-2 ante Croacia. En Depor te traemos la transmisión, el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

España se alista para su próximo partido de la Eurocopa 2024. (Video: España)

España vs Albania: posibles alineaciones

España : Raya; Navas, Laporte, Vivian, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Ferran, Joselu y Oyarzabal.

: Raya; Navas, Laporte, Vivian, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Ferran, Joselu y Oyarzabal. Albania: Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani; Asani, Laci, Bajrami y Manaj.