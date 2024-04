Inter Miami vs. Rayados de Monterrey chocan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, Star Plus y FOX Sports por la ida de los cuartos de final de la Concachampions. Este compromiso está programado para el miércoles 3 de abril desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay) y se disputará en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale (Estados Unidos). Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Para este choque, Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador del Inter Miami, dejó en el aire la participación de Lionel Messi, que arrastra una lesión muscular desde mediados de marzo. “Mañana definimos. Hoy no lo sé. Entrenó (hoy), sí, mañana vamos a definir. Todavía quedan 24 horas”, dijo el técnico argentino en una rueda de prensa.

“Lo principal es que Leo ha tenido una lesión y manejar los tiempos de esa lesión. Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril. Todo esto recién empieza. Lo que no debemos hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestros futbolistas. Lo que determinaremos es fundamentalmente lo mejor para Leo, como cualquier otro jugador, y a partir de ahí tomaremos las decisiones correctas”, añadió.

Messi, que estuvo este martes entrenando con sus compañeros, no juega desde el pasado 13 de marzo en la vuelta de este torneo internacional que le enfrentó al Nashville. Desde entonces, el genio de Rosario se perdió una ventana FIFA con la selección argentina y tres partidos con el Inter Miami: el triunfo por 1-3 contra el DC United, la derrota por 4-0 ante los New York Red Bulls y el empate por 1-1 frente al New York City FC.

Pese a las dudas sobre Messi y que el conjunto de rosa tiene también otros jugadores lesionados, Martino insistió en que deben afrontar el duelo contra Rayados “sin ningún tipo de excusas” y también sin “cambiar sustancialmente” su propio ADN pese al peligro y el potencial del equipo que tendrán enfrente.

“Nosotros reconocemos el poderío de Monterrey. También sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos y lo que trataremos de hacer es neutralizar los puntos positivos del rival”, sostuvo.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Monterrey?

El partido entre Inter Miami y Monterrey se disputará en el Chase Stadium y será transmitido para toda Sudamérica a través de la señal de streaming en Star Plus, en Centroamérica por ESPN –con la alternativa digital en la misma plataforma de Star Plus– y en México por las señales de FOX Sports y FOX Sports Premium. Eso si, recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás disfrutar del minuto a minuto del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Monterrey?

El partido entre Inter Miami y Monterrey está programado para este miércoles 3 de abril desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; en Miami a las 8:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 4.

Inter Miami vs. Monterrey: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Drake Callender; Julian Gressel, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, Nicolás Freire, Jordi Alba; Federico Redondo, Sergio Busquets, Diego Gómez; Lionel Messi y Luis Suárez. Monterrey: Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Luis Romo, Sergio Canales, Maximiliano Meza; Germán Berterame y Jesús Gallardo.





