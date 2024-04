Desde el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos, se disputará el emocionante duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami vs. Rayados de Monterrey. Contrario a las expectativas de muchos seguidores, las Garzas afrontarán este crucial encuentro sin Lionel Messi, su figura más destacada. Ante esta significativa ausencia, el cuadro de la MLS se propone tomar la delantera hacia las semifinales, enfrentándose a uno de los principales cuadros de la Liga MX.

Inter Miami arriba tras empatar 1-1 frente a New York City FC en la séptima jornada de la Conferencia Este de la MLS, manteniéndose como segundos con 11 puntos. Además, en la Concachampions, el conjunto de Florida eliminó a Nashville SC con un marcador global de 5-3.

Mientras tanto, Monterrey llega tras dejar fuera a Cincinnati con un marcador global de 3-1 en los octavos de la también denominada Copa de Campeones de la Concacaf. En la Liga MX, los Rayados sufrieron una derrota por 0-2 contra Chivas, colocándolos en el segundo puesto de la tabla con 28 puntos, igualando al líder América.

De esta manera, el enfrentamiento entre Inter y Rayados genera grandes expectativas debido al excelente desempeño de ambos equipos en sus respectivas ligas. Aunque la escuadra rosada contará con su goleador Luis Suárez, no podrá tener en sus filas a Lionel Messi, quien ha sido excluido del once titular.





¿Por qué Lionel Messi no juega en Inter Miami vs. Monterrey por Concachampions?

El entrenador Gerardo Martino decidió no arriesgar a Lionel Messi debido a una lesión en el isquiotibial derecho, prefiriendo esperar a que el futbolista esté completamente recuperado. El rosarino sufrió esta afección durante el partido contra Nashville FC en la Concachampions el 13 de marzo, lo que ha resultado en una prolongada inactividad para él.

Debido a esta razón, la ‘Pulga’ no pudo participar en la doble fecha FIFA con la Selección Argentina, tampoco estuvo presente en la derrota por 4-0 contra New York Red Bull, ni en el enfrentamiento contra New York City FC en el séptimo fecha de la Major League Soccer.

¿En qué canal ver Inter Miami vs. Monterrey?

El partido entre Inter Miami y Monterrey se disputará en el Chase Stadium y será transmitido para toda Sudamérica a través de la señal de streaming en Star Plus, en Centroamérica por ESPN –con la alternativa digital en la misma plataforma de Star Plus– y en México por las señales de FOX Sports y FOX Sports Premium. Eso si, recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás disfrutar del minuto a minuto del partido a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. Monterrey?

El partido entre Inter Miami y Monterrey está programado para este miércoles 3 de abril desde las 7:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; en Miami a las 8:00 p.m.; mientras que en España a las 2:00 a.m. del jueves 4.

Inter Miami vs. Monterrey por cuartos de final de la Concachampions 2024. (Foto: AFP)





