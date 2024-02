Liga de Quito vs. Fluminense EN VIVO: link y ver vía ESPN por Recopa Sudamericana 2024.

Desde el estadio Jornalista Mário Filho de Río de Janeiro, Liga de Quito y Fluminense juegan EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE TV por la vuelta de la Recopa Sudamericana 2024. El partido, cuyo resultado fue de 1-0 en la ida a favor de los ecuatorianos tras el gol del paraguayo Arce, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana y ecuatoriana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV., señal pirata. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo aquí te ofrecemos.

Pese a la ventaja de jugar en casa, el Fluminense tendrá que superar el trauma de haber dejado escapar dos títulos internacionales ante el mismo rival en su estadio. Liga de Quito se impuso al Fluminense en el Maracaná en las finales de la Libertadores de 2008, mediante la definición por penaltis, y de la Copa Sudamericana de 2009, tras vencer por 5-1 en Quito y caer en la vuelta por 3-0 en Río de Janeiro.

Además de esos dos títulos internacionales, el conjunto quiteño también cuenta con los de la Sudamericana en 2023 y con los de las Recopa de 2009 y 2010.

“No me preocupa lo que ocurrió en el pasado. Estoy más preocupado con el presente y con lo que ocurrirá el jueves. En la cancha seremos once contra once y ganará el que haga mejor las cosas”, afirmó el atacante argentino Germán Cano, goleador del Fluminense, al descartar que el histórico pueda pesar en el partido.

El Fluminense llega al partido decisivo tras dos derrotas seguidas, la semana pasada en Quito y el domingo ante el Flamengo por 2-0 en el Maracaná en un partido en que el técnico Fernando Diniz reservó a varios titulares.

Diniz podrá contar el jueves con el joven atacante John Kennedy, una de las estrellas en la campaña de la Libertadores y autor del gol del título, que tuvo que cumplir una fecha de suspensión en el partido de ida. Pero el entrenador aún no ha aclarado si lo aprovechará desde el comienzo o si volverá a alinear el trío de atacantes integrado por Cano, Jhon Arias y Keno.

Germán Cano afirma que no le importa los antecedentes de Liga de Quito y que por la Recopa Sudamericana con Fluminense. (Foto: AFP)

Liga de Quito, que desembarcó el martes en Río confiado en una nueva victoria en el Maracaná con sus jugadores descansados y en perfectas condiciones físicas, tan solo ha disputado un partido oficial este año, el de la semana pasada.

Su principal baja será la del técnico español Josep Alcácer, que sigue sin la licencia de la Conmebol para partidos continentales, por lo que el auxiliar Adrián Gabbarina volverá al banquillo.

El interino tiene a disposición a todos sus jugadores, con excepción del defensa Facundo Rodríguez, que no alcanzó a ser inscrito, pero aún no ha dicho si aprovechará desde el primer minuto a Arce, que fue decisivo en los pocos minutos que estuvo en la ida pero casi no ha entrenado con sus compañeros.

Liga de Quito ganó a Fluminense en el partido de ida de la Recopa Sudamericana con un gol del paraguayo Arce. (Foto: AFP)

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Fluminense?





Liga de Quito vs. Fluminense se miden por el partido de vuelta de la Recopa Sudamericana 2024. Este encuentro se jugará el jueves 29 de febrero desde las 07:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 09:30 p.m.; mientras que en México comenzará a partir de las 06:30 p.m.





¿En qué canales ver Liga de Quito vs. Fluminense?





Liga de Quito vs. Fluminense será transmitido a través de las señales de ESPN y STAR Plus.





Liga de Quito vs. Fluminense: alineaciones probables





Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Facundo Rodríguez, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Ezequiel Piovi, Mauricio Martínez; Renato Ibarra, Jhojan Julio, Sebastián González; Mauricio Gómez.

Fluminense: Felipe Alves; Antonio Carlos, Gonzalo Pires, Felipe; David Terans, Bruno lIma, Alexsander, Diogo Barbosa; Lelé, John Kennedy, Douglas Costa.

Liga de Quito vs. Fluminense chocan este jueves por la Recopa Sudamericana 2024. (Foto: EFE)

