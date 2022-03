La selección de Estados Unidos finalmente logró asegurar su boleto al Mundial de Qatar 2022, aunque no de la manera que muchos esperaban tras la última jornada de las Eliminatorias de la Concacaf. Ahora, de la mano de Christian Pulisic, Giovanni Reyna y compañía, los ‘Yankees’ buscarán dar el golpe en esta nueva edición de la Copa del Mundo. ¿Podrán hacerlo? Pues lo primero será conocer a sus rivales en la fase de grupos.

Echa un vistazo a cuál será el camino del elenco estadounidense en el Sorteo Mundial de Qatar 2022 y quiénes serán sus rivales tras el evento en Doha, todo esto en caso de que los ‘Yankees’ logren superar la fase de grupos y transite por los octavos de final, cuartos, semifinales y la gran final.

Grupo de Estados Unidos en el Mundial

Rivales de Estados Unidos en el Mundial

Fixture de Estados Unidos en el Mundial

¿Cuándo debuta Estados Unidos en el Mundial?

Aún traumado por su fracaso en las eliminatorias a Rusia 2018, la selección de Estados Unidos se quitó el miércoles un gran peso de encima al sellar el boleto directo a Qatar pero también se cubrió con más dudas con una derrota 2-0 en Costa Rica. El equipo norteamericano bajó al tercer lugar del grupo con 25 puntos y le salvó la diferencia de goles frente a los ‘Ticos’, que jugarán repechaje.

Aunque tuvo actuaciones ilusionantes, como el triunfo 2-0 ante México de noviembre, Estados Unidos ha dado también grandes muestras de debilidad. El técnico Gregg Berhalter cuenta con la mayor hornada de promesas que ha generado el país, muchas de las cuales ya están en los grandes clubes europeos, pero la falta de experiencia se ha hecho sentir en las eliminatorias, especialmente como visitantes.

Berhalter, que nunca encontró un once inicial sólido, tendrá que resolver numerosas incógnitas que van desde el arquero titular a los acompañantes de Weston McKennie (Juventus) en el centro del campo y los de Christian Pulisic (Chelsea) en el ataque. Sin duda, Estados Unidos tiene armas para pelear el Mundial, pero todo dependerá de la forma en la que lleguen sus seleccionados.

Calendario del Mundial de Qatar 2022

Las 32 selecciones se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos que disputarán tres encuentros todos contra todos, a una vuelta. Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a octavos de final y se enfrentarán en el formato primero de grupo contra segundo de grupo, así: A vs B, C vs D, E vs F y G vs H.

Fase de grupos: del 21 de noviembre al 2 de diciembre.

Octavos de final : del 3 al 6 de diciembre.

: del 3 al 6 de diciembre. Cuartos de final: 9 y 10 de diciembre.

Semifinales : 13 y 14 de diciembre.

: 13 y 14 de diciembre. Tercer / cuarto puesto: 17 de diciembre.

Final: 18 de diciembre.





