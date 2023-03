En el Exploria Stadium (Orlando), Estados Unidos vs. El Salvador chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 6 Liga de Naciones de la Concacaf. Se trata de un partido sumamente importante porque, de conseguir la victoria, la selección estadounidense se afianzaría en el primer lugar del Grupo D. En los siguientes párrafos te contamos todos los detalles sobre el encuentro. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Con la reciente victoria por 7-1 ante Granada, el equipo norteamericano llegó a los siete puntos en el Grupo D, sacándole dos unidades de ventaja al cuadro salvadoreño. Cabe recordar que el primer lugar jugará la ronda final del campeonato. Se viene un duelo apasionante y aquí te contaremos todos los detalles.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. El Salvador?

Si quieres ver el juego de Estados Unidos vs. El Salvador puedes seguirlo desde las 6:30 p.m. (ET) y 3:30 p.m. (PT). Estos son los horarios en USA para seguir el partido por la fecha 6 de la Concacaf Nations League. Si estás en Perú, Colombia y Ecuador, podrás seguirlo desde las 18:30 horas.

¿En qué canales ver Estados Unidos vs. El Salvador?

Hay dos canales de transmisión para ver el juego de Estados Unidos vs. El Salvador. Uno de ellos es TNT USA y el otro es Universo (NBC), que puedes verlo tanto en inglés como en español y es un canal de paga para territorio norteamericano. De otro lado, puedes ver la transmisión en Peacock, esta plataforma de streaming que puedes tenerla en cualquier dispositivo inteligente, sea televisor, laptop, ordenador o móvil.

¿Dónde ver Estados Unidos vs. El Salvador online?

Una de las formas para poder ver el juego de Estados Unidos vs. El Salvador online es vía web oficial de Telemundo. Recordemos que en esta oportunidad, este canal de TV no pasará en directo el juego, sino que lo hará mediante su plataforma de streaming y totalmente gratis para todos los que se encuentren en territorio norteamericano. También se podrá seguir en STAR Plus.

Estados Unidos vs. El Salvador: posibles alineaciones

Estados Unidos: S. Johnson, D. Jones, W. Zimmerman, A. Long, J. Tolkien, E. Williamson, K. Acosta, P. Aaronson, P. Arriola, M. Hoppe, J. Ferreira.

El Salvador: T. Romero, A. Roldan, R. Domínguez, N. Orellana, B. Tamacas, L. Menjívar, M. Cartagena, J- Henríquez, E. Zavaleta, C. Gil, E. Hernández.





