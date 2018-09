Increíble, aunque parezca. No hay que dudar de los jóvenes, pero sus posiciones sí. El portal Be Soccer elaboró una lista con los mejores jóvenes en el mundo del fútbol, en donde en esta galería te presentamos las 20 ubicaciones. Pero, ¿no debería estar Kylian Mbappé? La noticia generó rebote en Facebook , cuando fue publicada hace algunos meses.



¿Quién está en el primer lugar? Gianluigi Donnarumma, gran valor del AC Milan pero que hasta la fecha no ha jugado la Champions League. ¿Y en segundo? Pulisic, el estadounidense del Borussia Dortmund, quien tampoco se encuentra en el nivel de Mbappé.



Otro futbolista que está en la lista es Martin Odegaard, de discreto accionar en Europa y que no ha podido consolidarse en el máximo nivel. Si quieres leer más notas de Facebook , te sugerimos seguir este enlace. No te pierdas de virales y más.