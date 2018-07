Su fichaje al Atlanta United de Gerardo Martino se hizo viral en Facebook de Argentina como de Estados Unidos. ¿Por qué Ezequiel Barco , el mejor jugador de la última Copa Sudamericana, se marchaba al fútbol de la MLS con tan solo 19 años de edad? La propuesta económica debió ser muy buena, pero la interrogante estaba en ¿por qué no el salto a Europa? Ya fuera del tema del fútbol, el delantero argentino volvió a ser noticia, aunque por otro tema.



De acuerdo a Atlanta SB Nation, el ex Independiente le habría hecho una propuesta romántica a la novia de un compañero de equipo, por lo que el 'Tata' Martino, enterado de la noticia, lo separó del plantel hasta nuevo aviso. Definitivamente, el ex entrenador de la Selección de Argentina hizo bien, tratándose de un hecho podía 'partir' también al grupo. Temas así no se pueden dejar pasar.



Si bien ni el ‘Tata’ Martino ni las autoridades del Atlanta United dieron explicaciones concretas sobre cuál fue la falta del joven de 19 años, tampoco dieron a conocer cuándo volverá a ser parte del once inicial. La situación de Ezequiel Barco continúa siendo un misterio



El autor del gol en la final de la Copa Sudamericana que ganó el 'Rojo' llegó a Estados Unidos en enero, como la compra más cara de la MLS por 15 millones de dólares. Es una de las piezas claves de su equipo que, gracias a sus buenos rendimientos, está primero en la conferencia Este.