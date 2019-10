La pesadilla de Carlos Lampe: de no jugar ni un minuto en Boca Juniors a declararse en huelga en Bolivia

10 de octubre del 2018. Boca Juniors anunciaba como refuerzo a Carlos Lampe. El portero boliviano llegaba a pedido de Guillermo Barros Schelotto a modo de préstamo del Huachipato chileno. “Me han recibido de la mejor manera tanto los chicos como el cuerpo técnico, hay un muy buen grupo y eso nos va a ser fuertes de cara a lo que viene, revelaba. L

Sin embargo, la estadía del Lampe no fue de las mejores en la Bombonera. No sumó minuto alguno. Ni en Copa Libertadores, para lo que fue contratado, ni en Copa Argentina ni en la Superliga. Finalmente, partió a San José de Oruro a inicios de este 2019 y todo continuó complicándose. La historia es viral en Facebook.

Carlos Lampe pasa uno de sus peores momentos en el San José de su país, equipo enfrascado en una crisis económica hace meses, y ha decidido este viernes entrar en huelga ya que no se le ha pagado desde julio, mes en que la institución anunció su renovación.



"No he cobrado ningún sueldo desde que llegué al club, es más, le he prestado mucho dinero al club de mi bolsillo. Todo tiene un límite, la paciencia se termina" , dijo Lampe a los medios al momento de asumir la decisión de no entrenarse.

Carlos Lampe (izq.) posa junto a un dirigente de Boca Juniors en su presentación oficial.

El guardameta internacional de 1,92 metros lamentó que el presidente de l San José de Oruro, Wilson Martínez, no haya cumplido con pagarle después de citarlo varias veces en la sede del equipo, de llamarlo y decir de que incluso iría hasta su casa para entregarle algún monto adeudado, según relató.



La situación fue crítica cuando este jueves el club pagó un salario retrasado al grupo de futbolistas, pero sin tomar en cuenta al experimentado portero.



El portero de 32 años no deja de tener cierta sensación de ingratitud por lo que pasa, puesto que, según dijo, el club que lo cobija le debe un dinero, que "es bastante", producto de un préstamo que le hizo.

Lampe, habitual portero de la Selección de Bolivia , no ha vuelto a jugar desde la Copa América que se disputó en Brasil a mediados de año y esa discontinuidad ha ocasionado que el entrenador de la Verde, el venezolano César Farías, no lo tome en cuenta en sus convocatorias.



¿Cómo se encuentra Boca Juniors actualmente?

El primero de los dos clásicos de semifinales de la Copa Libertadores 2019 se jugó este martes y dejó como ganador a River Plate. El elenco 'Millonario' se impuso 2-0 a Boca Juniors en el Estadio Monumental y dio un gran paso con miras a la final del certamen.



River Plate, para confirmar su pase, y Boca Juniors, en todo caso para intentarremontar la llave, se enfrentarán en tres semanas en el encuentro de vuelta programado en la casa del club 'Xeneize', el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.



