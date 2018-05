Facebook es como una pócima mágica que convierte en viral cualquier publicación que llegue hasta la red social. Es precisamente lo que pasa en estos momentos tras conocerse el caso de Santiago Arroyave, un joven jugador de 18 años a quien la falta de un brazo no le ha impedido debutar como profesional en Colombia.



Debido a una malformación por la cual no se desarrollan huesos y músculos en la parte superior del cuerpo, a Santiago Arroyave le falta el brazo izquierdo. Sin embargo, dicha incapacidad física no lo ha relegado en el fútbol. De hecho, el último sábado jugó con Leones de Itagüí en la tercera ronda de Copa Colombia.



Tal como se conoció en Facebook, Arroyave ingresó a los 40 minutos del segundo tiempo cuando su equipo perdía por 1-0 ante Deportivo Pereyra. El resultado no fue el esperado, sin embargo, el joven colombiano se mostró satisfecho tras cumplir su máximo sueño.



"Hoy puedo asegurar que fue el día más feliz de mi vida. Sentía que tanta felicidad no podía ser real, pero no. Era mi sueño hecho realidad iba a debutar con mi equipo Leones. El resultado de mucho esfuerzo, perseverancia, disciplina y dedicación; y sobre todo la confianza, el afecto y respaldo que me brindan mis técnicos, directivos, compañeros y todos los que han visto mi proceso", expresó con mucha emoción tal como se lee en Facebook.

