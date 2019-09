Furor en Turquía: hinchas del Galatasaray se vuelven locos con el fichaje de Radamel Falcao [VIDEO]

Nuevo ídolo. La afición turca ha recibido en olor de multitud a Radamel Falcao , nuevo delantero del Galatasaray de Estambul, y sigue celebrando este lunes en las redes sociales la llegada del astro colombiano. El traspaso del exjugador del Mónaco ha causado revuelos en Turquía.



Los rumores del fichaje llevaban semanas encendiendo el debate en la prensa deportiva, y el entusiasmo se desbordó cuando el club anunció con un mensaje escueto en Twitter que "se habían iniciado negociaciones oficiales" con Falcao y su ahora exclub, el AS Mónaco.



Desde el mediodía de ayer, miles -según algunas estimaciones aparecidos en la prensa, unos 25.000- de hinchas del Galatasaray acudieron al antiguo aeropuerto de Estambul Atatürk, ahora utilizado solo para vuelos de carga y avionetas privadas, para dar la bienvenida al jugador colombiano, flamante fichaje de los 'Leones'.



Hinchas del Galatasaray se vuelven locos con el fichaje de Falcao. (Twitter)

La noche se convirtió en una fiesta de bengalas, cuando Falcao, acompañado de su esposa, Lorelei Taron, y sus tres hijas, llegó finalmente en avioneta y se reunió con sus seguidores. "Esto no es una fiesta, estas son las chispas de un nuevo desafío", aseguraba la cuenta de Twitter del grupo de hinchas UltrAslan ("UltraLeones"), que tiene 2,6 millones de seguidores.



Pero tras la recepción entusiasmada, que este lunes sigue protagonizando las portadas de la prensa deportiva turca, no se han dado nuevas noticias del jugador durante la jornada y no se ha anunciado aún oficialmente la firma del contrato. Sin embargo, poco puede faltar, visto que en la medianoche de este lunes expira el plazo para formalizar fichajes en el fútbol europeo.

Kulübümüze transferi için görüşmelere başladığımız Radamel @FALCAO’ya, büyük Galatasaray taraftarından muhteşem karşılama! 👏💪 pic.twitter.com/oJEvQD5VNT — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 1, 2019

