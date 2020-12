Se queda prácticamente en el aire. Luego de que el Benfica, por medio de su entrenador Jorge Jesus, deslizara la posibilidad de devolver a Jean-Clair Todibo a la disciplina azulgrana por no tener condiciones para jugar el fútbol en Portugal, desde el FC Barcelona no han tardado en responder: el central tendrá que cumplir su año de préstamo en el equipo lisboeta.

“Su fichaje en verano está fijado por contrato. Es una cesión por un año y no existe la posibilidad de que regrese”, dio a conocer ‘Mundo Deportivo’ a través de una fuente del club culé a la que consultaron sobre el caso del defensor central.

Y no puede volver, además, porque eso sería un despido. “Intentan presionar, nada más”, añadieron.

“Todibo no estará ante el Standard. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando”, afirmó el entrenador Jorge Jesus el miércoles en la previa del choque por la Europa League.

En ese sentido, el diario ‘Record’ adelantó que el Benfica ya ha tomado la decisión de poner fin a la cesión de Todibo en la próxima ventana de mercado.

El cuadro luso pagó al Barcelona dos millones por la cesión de Todibo, que ya durante la temporada pasada estuvo cedido en el Schalke, y se guardó una opción de compra de 20 millones.

Nuevo objetivo

El plan del Benfica pasaría por devolver a Todibo al Barça y lanzarse a por su gran objetivo: Lucas Verissimo, central del Santos. De hecho, el medio brasileño ‘Lance’ ya destacaba las condiciones que habría presentado el Benfica para contratar al defensa: un préstamo desde enero de 2021 a enero 2022 con obligación de compra por 6,5 millones a pagar en cinco plazos.





