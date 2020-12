Tras un largo tiempo de espera, Federico Valverde pudo volver a los entrenamientos de Real Madrid . El defensor uruguayo superó la lesión que lo aquejaba y se sumó a las prácticas dirigidas por Zinedine Zidane con miras al choque contra Atlético de Madrid de este sábado.

‘Fede’ es una de las piezas principales que ‘Zizou’ maneja para la primera línea del mediocampo, por lo que la noticia generó felicidad en él y en los compañeros del futbolista sudamericano, aunque no se pudo confirmar si estará al 100% para el partido con los ‘Colchoneros’.

Real Madrid tuvo que prescindir de Federico Valverde en el partido con Borussia Monchengladbach por la Champions League, pero espera poder sumarlo al plantel para el tan esperado Derbi madrileño contra los de Diego Simeone.

Zidane contento por la clasificación de Real Madrid

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, descartó que vaya a ser “el Alex Ferguson del Madrid”, dejando ver que su etapa en el banquillo no durará años y celebró que sus jugadores firmasen el mejor partido de la temporada para lograr el pase como primeros a los octavos de final de la Champions League.

“Nunca voy a ser el Alex Ferguson del Madrid, eso seguro. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo, no sé cuanto tiempo me voy a quedar. Ni lo pienso, solo miro el día a día y la suerte que tengo de estar en este gran club y con estos jugadores. Aún en los momentos complicados me gusta, no solo cuando ganamos. Llevo mucho tiempo en Madrid y quiero seguir un poco”, dijo en rueda de prensa.

Zidane recuperó su sonrisa feliz por la imagen de su equipo y por el sentimiento que tuvo durante el partido ante el Borussia Mönchengladbach cualquier aficionado del Real Madrid.

TE PUEDE INTERESAR