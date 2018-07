Por estos días, la cabeza de los hinchas del fútbol han estado pensado en una sola cosa: el Mundial Rusia 2018 . Día, tarde y noche y madrugada, no hubo otra cosa en la que no pensemos. Es por eso que, por ejemplo, las últimas novedades del mercado de fichajes de verano han pasado inadvertidas.



Y es que con tantas definiciones por penales, decisiones tomadas con el VAR y otras cosas, de la temporada de fichajes no nos hemos enterado que, por ejemplo, el Atlético de Madrid ha reforzado el arco con Adán y la defensa con el argentino Nehuén Pérez. En tanto, Buffon se unió a las filas del PSG y Cristiano Ronaldo está de Juventus.



En otros movimientos del mercado de fichajes, el AC Milan se ha hecho de los servicios de Pepe Reina, que proviene del Napoli, así como de los croatas Alen Halilovic e Ivan Strinić, ambos refuerzos que seguramente darán que hablar.