El mercado de fichajes puede colocar en la órbita de los grandes clubes a futbolistas con muchas condiciones para brillar en el fútbol de élite, pero que, sin embargo, una vez que logran el tan ansiado traspaso, no pueden corresponder a las expectativas y se convierten en trotamundos o peor aún, se quedan en el banquillo una temporada entera.



Es es el caso de estos once futbolistas, que por distintas razones, entre extradeportivas o falta de oportunidades, no han podido consolidarse en los clubes a los que han llegado. La buena noticia para ellos es que tienen talento para darle vuelta a su historia y poder tentar una gran campaña.



Tenemos en este grupo, por ejemplo, al español Jesé, quien ha regresado al PSG tras varias cesiones y busca esta temporada que en París lo tengan en cuenta. André Gómez, aún en el Barcelona, también buscará revalorizar su carrera, aunque lejos del Camp Nou.



Repasa en la galería otros casos similares.