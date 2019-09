Hay esperanza para ellos: 22 cracks que no tienen club, pero aún pueden llegar a un equipo este año [FOTOS]

Las principales ligas de Europa han dado por cerrado su mercado de fichajes. LaLiga Santander, Serie A, Premier League, Bundesliga y Ligue 1 dieron por concluido el libro de pases y los que se llevaron las cámaras fueron Antoine Griezmann al Barcelona, Eden Hazard al Real Madrid, Harry Maguire al Manchester United y también la 'novela Neymar', quien intentó y no pudo regresar al 'Barza'.

Hay grandes jugadores que no tienen equipo en la actualidad y pese a que el libro de traspasos ha cerrado, pueden llegar a cualquier equipo. Y es que se permite que jugadores libres no tengan inconvenientes de firmar por un conjunto, por lo que no todo está perdido para ellos.

Jugadores como Fabio Coentrao, Jeremy Menez, Claudio Marchisio, Ignazio Abate y Hatem Ben Arfa bien pueden negociar de manera directa y en la fotogalería de esta nota te presentamos a los 22 futbolistas que aún pueden fichar por un cuadro europeo.

