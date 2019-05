Ni Sané se lo cree: el exorbitante monto que rechazó el City al Bayern Munich por el extremo alemán

Primer 'nocout'. El Bayern Munich insistirá, pero ya se ha llevado el primer 'puertazo' que le da una idea de cuánto le costará, realmente, fichar a Leroy Sané , el gran deseo del club 'bávaro' para la próxima temporada. Desde Inglaterra aseguran que el Manchester City rechazó una megaoferta por el extremo de 23 años que, al parecer, se irá de Inglaterra sí o sí.

El medio inglés 'The Guardian' adelanta que el Bayern habría ofrecido la nada despreciable suma de 80 millones de euros por el atacante alemán, a lo que el City respondió con un rotundo no. De hecho, pese a que no fue un indiscutible para Guardiola esta temporada, en el Etihad Stadium quieren renovarle contrato.



Sané es considerado por el técnico Nico Kovac como la piedra angular del nuevo Bayern, que ya no contará con figuras como Arjen Robben y Franck Ribéry. Por lo que el extremo alemán tendrá asegurado un lugar en el once titular.



Incluso, se indica que el Bayern ha conversado con parte de la familia de Sané y esta ve con buenos ojos la posibilidad que el exjugador del Schalke 04 regrese a la Bundesliga.



Leroy Sané cerró el curso con 16 goles en 47 partidos y el campeón de Alemania va a insistir por él. Por el momento ya sufrió el primer rechazo, así que el Bayern tendrá que aumentar el monto de la oferta.

