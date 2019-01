Un fichaje más va a haber: los últimos rumores en el día de cierre del mercado de pases [FOTOS]

El Barcelona y el Chelsea han protagonizado las mayores operaciones en el mercado de fichajes de enero, que echará el cierre este jueves y que en las últimas horas podría deparar aún algún movimiento destacado.



Aunque la mayor sorpresa en el fútbol europeo no llegó por ningún jugador: el Mónaco, en posiciones de descenso, cesó a Thierry Henry para recuperar a Leonardo Jardim... tres meses después de su despido por los malos resultados del equipo.



Hundido en la clasificación, el equipo del Principado se ha reforzado además con los fichajes del internacional español Cesc Fábregas, de los brasileños Naldo y Carlos Vinícius, del extremo portugués Gelson Martins y del lateral sub-21 francés Fodé Ballo-Touré.



En las últimas horas, la prensa alemana habla también de la llegada a Mónaco del centrocampista japonés Shinji Kagawa, cedido por el Borussia Dortmund.



Una vez que el gran deseado, el holandés Frenkie de Jong, se decidió por el Barcelona a partir del próximo mes de junio, el PSG fichó al argentino Leandro Paredes, por el que pagó 47 millones de euros al Zenit de San Petersburgo, según la prensa.



El único equipo de la Premier League que se ha mostrado activo en este mercado de enero ha sido el Chelsea, que le ha dado a su técnico Maurizio Sarri el delantero que deseaba: Gonzalo Higuaín (procedente del AC Milan). Los Blues también han fichado a Christian Pulisic, pagando 64 millones de euros al Borussia Dortmund, pero el talentoso centrocampista norteamericano no jugará en Stamford Bridge sino a partir de junio.



En España, el gran animador del mercado ha sido, no obstante, el Barcelona, que se ha reforzado con dos cesiones: la del central colombiano Jason Murillo (del Valencia) y la del delantero ghanés Kevin-Prince Boateng (del Sassuolo).



Así se ha movido este mercado de fichajes, pero no hay que descartar que en las últimas horas algún traspaso más se concrete. Repasa a continuación, las operaciones que podrían realizarse.