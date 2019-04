¡Precios de locura! El XI ideal de jugadores más caros del mundo con Cristiano Ronaldo y Mbappé [FOTOS]

Un equipo de ensueño para cualquier entrenador. Con el mercado de fichajes de verano a punto de abrirse, los grandes clubes de Europa empiezan a tomar como referencia al once ideal de los jugadores más caros que viene dejando la presente temporada. Con un valor total de más de un billón de euros, sorprende ver en esta alineación a más de un jugador en el mismo equipo.



Este es el caso, solo por poner un par de ejemplos, de los jugadores del Barcelona, Phillipe Coutinho y Frenkie de Jong; y las dos estrellas del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé y Neymar. Sin lugar a dudas, cuatro nombres que cualquier gran jeque en el universo desearía poder leer en su plantilla. Caso aparte es el de Cristiano Ronaldo , claro.

Por ello, en esta nota presentamos al once de futbolistas más caros del mundo en la actualidad, lista en la que además cabe señalar que no figura el astro argentino del Barcelona, Lionel Messi. No obstante, si hacen su aparición otros cracks mundiales tales como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong o Paul Pogba. No te pierdas esta galería que está buenaza.



