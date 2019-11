Gareth Bale parece no tener nada más que hacer en el Real Madrid. La última burla tras la clasificación de Gales a la Eurocopa 2020, retumbó fuerte en el Santiago Bernabéu y desató la furia de los fanáticos blancos. Las horas del jugador en el cuadro estarían contadas, por lo que los rumores sobre su futuro empiezan a sonar. Una de ellas es el club en el que ya estuvo. Hablamos del Tottenham.

Según el diario AS, José Mourinho espera que la dirigencia del Tottenham haga el esfuerzo para contar con los servicios de Gareth Bale para el mes de enero 2020. El citado medio sostiene que el luso tiene el plan de repotenciar al delantero galés, quien ha ido de más a menos con la camiseta del Real Madrid.

No es la primera vez que Bale ha buscado contar con el galés. Cuando dirigía al United, la prensa europea reportó que intentó su contratación para los ‘Red Devils’, pero que la ‘Casa Blanca’ no se mostró conforme con la oferta que presentaron desde Old Trafford.

