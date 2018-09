El mercado de fichajes en Europa ya está cerrado desde hace unos días. Sin embargo, aún hay algunos jugadores que pueden ser fichados y con costo cero. Se trata de los 'agentes libres', quienes no cuentan con un club en la actualidad.

Aunque hay jugadores de todo tipo, en este último mercado de fichajes, más de uno a llamado la atención por no tener equipo. Por ejemplo, Claudio Marchisio, quien decidió ponerle fin a su vinculo con la Juventus.

Pese a que el italiano ha tenido más de una oferta, aún no se decide en qué club jugará. Pero Marchisio no es el único jugador libre que puede dar la sorpresa, conoce en esta galería a otros futbolistas que no cuestan nada, pero que tienen mucho talento.