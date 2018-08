El gran fichaje de la temporada 2018-19, sin duda, es Cristiano Ronaldo. El delantero portugués dejó la comodidad del Real Madrid para asumir un nuevo reto en la Juventus. Sin embargo, en lo que va de partidos oficiales, aún no logra anotar.

Eso sí, 'CR7' no es el único fichaje sonado que todavía no anota en su nuevo equipo. A pesar de que más de uno llegó con un gran cartel, aún no logran gritar "gol" con su club de manera oficial.



Conoce en la galería a los principales jugadores que todavía no han anotado. Cabe señalar que la temporada recién empieza, por lo que solo será cuestión de tiempo para que anoten.