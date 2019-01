‘Chucky’ Lozano más cerca de Italia: la millonaria oferta que llega al PSV

Números más, números menos. El Napoli hace lo imposible para llevarse a Hirving ‘El Chucky’ Lozano en el mercado de pases de invierno. Con cierre hasta el 31 de enero, el cuadro italiano tiene 14 días para cerrar las negociaciones con el PSV Eindhoven. La oferta del ex equipo de Diego Maradona es bastante seductora, pero conforme paga el mercado, en Holanda se pide aproximadamente 10 millones de euros para que el ' Chucky' juegue en Italia.



De acuerdo a una información de la ‘Gazzetta dello Sport’, Napoli ha ofertado 30 millones de euros por el ‘Chucky’ Lozano, mientras que el PSV pide 40 por su pase. Con 15 goles y nueve asistencias en la presente temporada, los tulipanes quieren hacer caja con uno de los mejores valores de la institución. ¿Podrá realizarse el fichaje en estos días?



Por otro lado, de acuerdo a medios italianos, el atacante del PSV Eindhoven, que está cuajando grandes actuaciones en Holanda, gusta en el Barcelona, quien de cara al tramo final de la temporada, buscaría incorporar un delantero más para no agobiar a Luis Suárez con la seguidilla de partidos en Liga, Copa y Champions.



De hecho, según 'TuttoSport', el Barcelona y Napoli no son los únicos clubes que ha mostrado interés en el mexicano para la presente ventana de fichajes de invierno. El Chelsea también estaría dispuesto a pagar su cláusula de salida para tenerlo en su plantilla a más tardar el 30 de enero.