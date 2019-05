Lo quiere como líder: el primer pedido de Antonio Conte para su Inter de Milán

Antonio Conte ya ha puesto manos a la obra para su proyecto en el Inter de Milán. El entrenador italiano, oficializado como nuevo estratega 'neroazurri' en menos de 24 horas de la destitución de Spalletti, no solo tiene una lista de los jugadores con los que no contará y que encabeza Mauro Icardi, también tiene una lista de los futbolistas que necesita para afrontar la temporada.

Y el que aparece primero en sus pedidos es nada menos que el defensor alemán Jerome Boateng , quien no seguirá en el Bayern Munich. El central de 30 años ha perdido protagonismo en el equipo de Nico Kovac, quien lo relegó al banco de suplentes esta temporada y en su lugar prefirió a Süle.



Según informa 'calciomercato', Boateng no solo interesa a la Juventus, también al Inter que quiere al central como un líder apelando a su experiencia.



Sin embargo, el Inter no la tendría fácil pues tendrá que competir por Boateng con la Juventus. El cuadro de Turín lo tiene como 'Plan B' en caso no logre concretar el fichaje de Matthijs de Ligt.



Y a la Juventus y el Inter, habría que agregar el interés del PSG por contar con el alemán. Los parisinos no escatimarán en gastos y pondrían sobre la mesa cerca de 50 millones de euros con tal tenerlo en su plantel para la campaña 2019-20.

► Tras insólito accidente: Joachim Löw fue internado por problemas circulatorios y será baja en Alemania



► Habla el crack: De Ligt sigue sin decidir su futuro y en el Barça empiezan a perder la paciencia



► Florentino engríe a Zidane: el crack que no renovará con el Bayern y que Real Madrid cierra para 2020



► La esperanza es lo último que se pierde: Pogba vive sus vacaciones pensando en el Real Madrid