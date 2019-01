¡¿Dónde acabaste?! El calvario de Jackson Martínez que no lo deja dormir ni entrenar tres días seguidos

El mercado de fichajes que acaba de abrir nos recuerda aquellas épocas en las que Jackson Martínez era el centro de interés en Europa. Lo buscaban equipos como el Real Madrid, Chelsea, entre otros. Han pasado los años, y el delantero colombiano pasa sus días en el modesto Portimonense de Portugal.



De ese atacante que rompía récords con el Porto, solo queda el recuerdo. Jackson Martínez ha revelado que tras una lesión que sufrió en 2015, su vida no ha vuelto a ser la misma. No puede entrenar tres días seguidos y el dolor del pie lo despierta cada madrugada.

"Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir... Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir", dijo Martínez en entrevista con el diario 'Record'.

"Entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Me gustaría trabajar con normalidad todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me dijeron que eso era imposible. Sigo un programa específico", agregó el delantero colombiano de 32 años.