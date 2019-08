Y peores cosas vendrán: los últimos culebrones más polémicos del mercado de fichajes [FOTOS]

Temporada tras temporada el mercado de fichajes en Europa se vuelve más complicado. No solo por las grandes sumas de dinero que piden los clubes, sino por lo complicadas que se han vuelto las negociaciones, ya sea por 'culpa' de los jugadores, los clubes o incluso el propio reloj que para muchos juega en contra.



Y la temporada 2019-20 no está siendo la excepción, gracias a verdaderos 'culebrones' que a la fecha siguen sin tener solución. El más grande es el de Neymar , que ha intentado de todo para salir del PSG, pero sin éxito. El brasileño ha sido vinculado con el Barcelona, Real Madrid y Juventus, pero por ahora sigue en París, de donde pide salir a gritos.



Pogba y James Rodríguez también son animadores. El primero porque está haciendo hasta lo imposible para llegar al Real Madrid, y el segundo porque quiere quedarse, aunque no descarta salir.



Repasemos, a continuación, otros 'culebrones' que marcaron el mercado de fichajes en Europa en los últimos años.

