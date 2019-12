Confesiones de parte del golero. André Onana, arquero del Ajax de Ámsterdam, concedió una entrevista al diario holandés Het Parool en la que habla del racismo que sufren los jugadores negros y de una vivencia personal: un club no le quiso fichar por el color de su piel.

No hay confianza en los porteros negros en la actualidad en Europa: “En el camino me di cuenta: no es fácil para un portero negro llegar a lo más alto. En mi primer año en el Ajax llegamos a la final de la Europa League. Después de esa final, se habló con un club interesado, pero ese club decidió no ficharme, porque un portero negro sería difícil para sus seguidores. Entonces no fue porque no pensaron que era lo suficientemente bueno. Lo considero un cumplido”.

Asimismo, también habló del racismo que hay en el fútbol: “El racismo está ahí, tengo que lidiar con eso en casi todos los partidos fuera de casa. Pero no estoy hablando de eso. Estoy orgulloso de ser negro. No veo diferencia entre blanco y negro y no hago ninguna diferencia. Si lo haces, ese es tu problema”.

No se iría de un partido por gritos racistas: “No, porque eso es lo que quieren. Y no quiero darles a esos que gritan lo que quieren. Por supuesto que hay límites, pero también hay que entender: los aficionados del equipo que pierde pierden los papeles a menudo. Es entonces la única forma de poder golpearte, lastimarte”.

