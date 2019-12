Uno de los jugadores del Real Madrid que la pasa mal en lo que va de temporada es Mariano Díaz. El delantero español de ascendencia dominicana no cuenta para Zinedine Zidane en el primer equipo merengue (no juega un partido oficial desde mayo) y no ha gozado de minuto alguno de parte del director técnico ya sea en LaLiga Santander o Champions League.

Cuando estaba en Olympique Lyon, Mariano Díaz no se cansaba de anotar goles en la primera división de Francia. Es por ello que este conjunto lo quiere sacar nuevamente del Real Madrid para llevarlo de vuelta a la Ligue 1. Así lo afirma este martes el diario francés L’Equipe.

El citado medio, uno de los de más relevancia en el prensa del Viejo Continente, sostiene la intención del Olympique Lyon en contar con los servicios de Mariano. Buscarán que sea uno de sus principales fichajes en el mercado de enero 2020 que está a punto de abrir. Es un hecho que no jugará con ‘Zizou’ ya que este prefiere alinear a Karim Benzema, Luka Jovic, Rodrygo Goes y Vinicius Junior.

Mariano no es el único con rumbo el Lyon

Es más, no solo busca al atacante español, sino que también Hatem Ben Arfa también se encuentra en la mira. Las próximas semanas serán claves para cerrar sus incorporaciones.

Mariano Díaz, quien juega su segunda etapa con la camiseta del Real Madrid, tiene pasado en el Lyon en la temporada 2017-18. En su ex conjunto de la primera división francesa anotó 21 goles entre el campeonato local, copa y torneos internacionales. ¿Se dará su regreso a donde más destacó en el mundo del fútbol?

AQUÍ MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL...