Deseo de Año Nuevo. Luis Suárez sabe lo que tiene, lo que rinde y, desde luego, lo que vale. El uruguayo, desde hace algunas temporadas, se ha convertido prácticamente en el único '9′ del Barcelona, que por más que ha intentado darle pelea con algunos fichajes no ha encontrado quien pueda enviar al banquillo al futbolista de 32 años, que sigue rindiendo a gran nivel. El ‘Pistolero’ la tiene clara: quiere seguir de azulgrana y así lo ha hecho saber a la directiva culé.

En una entrevista con el diario catalán ‘Sport’, Suárez confesó su deseo de renovar el vínculo con el Barza (su contrato acaba el 2021) y confía que pueda llegar a un buen entendimiento.

“Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto”, dijo el uruguayo, que llegó al Camp Nou en el 2014 y a la fecha suma 190 goles como azulgrana.

Precisamente, Suárez es en la actualidad el cuarto goleador máximo goleador de la historia de la entidad, solo superado por Kubala (194), César (232) y,claro, Messi (618). Sin embargo, él prefiere no fijarse demasiado en los números, aunque reconoció que “cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala y meterse ahí, te sientes muy orgulloso”.

Primer título a la vista

Barcelona tiene como primer gran objetivo de 2020 alzarse con la nueva Supercopa de España. Para ello, tendrá que vencer al Atlético de Madrid en semifinales y luego ir por el título ante el vencedor de la llave Real Madrid-Valencia. Luis Suárez está de vacaciones en su país, pero con la mente puesta en ese primer reto.

“Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para jugar la final y pelear por esta primera Supercopa con el nuevo formato. Estamos con la ilusión de ganar el primer título en juego”, apuntó.

