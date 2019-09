A punto de volver al fútbol: Arsene Wenger, a solo días de tener nuevo trabajo

Luego de más de dos décadas al mando del Arsenal , Arsene Wenger le dio adiós a la entidad de los ‘Gunners’. El técnico francés ya no gozaba del crédito de la dirigencia y aficionados, y su edad (70 años) ya no le permitía estar más tiempo. Ahora, tras un año sabático, el galo tendría un nuevo cargo en el mundo del fútbol. No sería un equipo, sino una organización.



De acuerdo al New York Times, Arsene Wenger se convertiría en el nuevo director técnico de la FIFA. ¿En qué consistiría su cargo? El francés tendría que recomendar mejores estándares de entrenamiento, al tiempo que brindaría asesorías sobre el fútbol alrededor del planeta.



El anuncio se daría en los próximos días. La FIFA estaba buscando agregar a una figura reconocida en sus altos cargos. Marco van Basten y Zvonimir Boban lo estuvieron y sería el turno de Arsene de tomar las riendas, luego de sus vacaciones forzadas fuera del fútbol.



Arsene Wenger dirigió 1200 partidos al Arsenal con 691 triunfos, 273 empates y 236 derrotas. El galo tuvo en su mando a Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Frederik Ljunbgerg, Patrick Vieira, Robert Pires, Cesc Fábregas, Marc Overmars, entre otros futbolistas.



► Estrella de Juventus revela: "Muchas veces gasto 300 o 400 euros. Después, me siento culpable"



► Lo bueno se hace esperar: el XI que alista Zidane ante el Levante con Eden Hazard como titular



► La 'Revolución Francesa' no termina: Zidane descarta a Pogba del Real Madrid y va por nueva estrella



► Barcelona empieza la carrera: el club top de la Premier League que también quiere a Fabián Ruiz