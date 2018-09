Nueve futbolistas españoles, y siete franceses que se proclamaron campeones del mundo en Rusia, figuran entre los 55 jugadores aspirantes a formar parte del once tipo Fifpro (sindicato mundial de futbolistas), que se dará a conocer el 24 de septiembre en los premios FIFA en Londres.



Entre los españoles nominados destaca la presencia del arquero David De Gea, a pesar de su discreto Mundial, del central Sergio Ramos, campeón de la 'Champions' con el Real Madrid, o el centrocampista Andrés Iniesta, que cerró su etapa con la selección tras el Mundial ruso.



En la larga lista también se pueden leer los nombres de los argentinos Leo Messi y Paulo Dybala, de los uruguayos Edinson Cavani, Diego Godín y Luis Suárez, y del chileno Arturo Vidal, así como del central colombiano Yerry Mina.



Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Kylian Mbappé, Benjamin Pavard, Paul Pogba, Samuel Umtiti y Raphael Varane, son los siete campeones del mundo presentes en la nómina.



Los once titulares del Real Madrid en la última final de la Liga de Campeones, entre ellos el arquero costarricense Keylor Navas, figuran entre los candidatos.



Cerca de 25.000 futbolistas profesionales de 65 países votaron 1 arquero, 4 defensas, 3 centrocampistas y 3 delanteros.



El once tipo de 2016-17 fue: Gianluigi Buffon - Dani Alves, Leonardo Bonucci, Sergio Ramos, Marcelo - Luka Modric, Toni Kroos, Andres Iniesta - Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar.