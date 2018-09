No lo toleran. El gran día llegó, la tan esperada gala de los premios FIFA The Best dio inicio en Londres este lunes, ante la gran ausencia de dos de los mejores jugadores del mundo en los últimos tiempos: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ante esto, el máximo organismo del fútbol mostró su molestia.

"Desprestigian al fútbol. No se dan cuenta. El perjudicado es el deporte y después ellos", habría señalado una fuente oficial desde la FIFA, según el diario español 'Marca', en respuesta a las inasistencias de Messi y Cristiano Ronaldo.

El jugador de la Juventus de Turín, candidato también al once ideal, no estará en el Royal Festival Hall, al igual que no estuvo en la gala de la UEFA de Montecarlo, en la que el ganador al mejor jugador fue Luka Modric, hace menos de un mes.



El premio está para cualquiera. Cabe recordar que esta nueva edición de los premios FIFA The Best, Cristiano Ronaldo es nominado al título de mejor jugador de la última temporada, junto al egipcio Mohamed Salah y al croata Luka Modric.



Asimismo, Messi, que está nominado en las categorías a mejor gol y en el once ideal de 2018, justificó su ausencia alegando motivos familiares por los cuales no podrá presentarse en Londres, donde sí estuvo el año pasado.