La ceremonia del FIFA The Best se celebrará esta tarde en Londres; sin embargo, ya se van conociendo de a pocos a los ganadores que estarán dentro del once ideal de la temporada, entre ellos, David de Gea.

Según Diario Marca, El portero del Manchester United fue elegido por los futbolistas del planeta como el guardameta más importante del año. Sus grandes actuaciones con los 'Red Devils' y su titularidad indiscutible -aunque en el Mundial no haya pasado su mejor momento- con la Selección Española lo coloca en la cima de candidatos.

Junto al portero del United, MARCA ha podido saber que Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Rakitic, Messi y Cristiano Ronaldo también acompañarán al portero en el once de los mejores del mundo.

El trofeo al mejor once de la FIFA se entrega desde el 2005. En este galardón los únicos que tienen voz y voto son los jugadores de fútbol. No hay otro actor que pueda participar en la elección. Es el once de la FIFPro y que FIFA hace suyo.

Dida para arrancar, Buffon en tres ocasiones, Casillas en cinco y Neuer en cuatro son los porteros que figuran en el historial de este premio y al que ahora se suma De Gea.