No lo aguantaron y replicaron la elección de la terna. Atlético de Madrid alzó su voz de protesta a través del Twitter por la elección de los tres finalistas al premio FIFA The Best en la que no está incluido el francés Antoine Griezmann , quien ganó la Copa del Mundo con Francia y la Europa League en la pasada temporada.

Con una foto de Griezmann y todos los trofeos que consiguió en la temporada, siendo el del Mundial Rusia 2018 el más importante, y la frase "sin palabras", Atlético de Madrid publicó el polémico tuit donde muestra todo su apoyo al atacante.

La respuesta de Atlético de Madrid tras la ausencia de Antonine Griezmann. (Twitter) La respuesta de Atlético de Madrid tras la ausencia de Antonine Griezmann. (Twitter) La respuesta de Atlético de Madrid tras la ausencia de Antonine Griezmann. (Twitter)

Recordemos que Griezmann estuvo en la lista de los 10 finalistas al premio FIFA The Best, pero no quedó entre los tres finalistas que fueron Luka Modric (Balón de oro en el Mundial Rusia 2018), Cristian Ronaldo (Campeón y goleador de Champions League) y Mohamed Salah (finalista de la Champions League y mundialista con Egipto).

Sin el francés en la lista, el 24 de setiembre en Londres se conocerá al mejor jugador para la FIFA de la temporada 2017-18, algo que los hinchas 'colchoneros' rechazan porque consideran injusta la ausencia del 'Principito'.

Antoine Griezmann, delantero francés que rechazó ir a Barcelona, espera demostrar que se equivocaron con la elección cumpliendo una campaña redonda con los 'rojiblancos' peleando en la Champions League y la Liga Santander.