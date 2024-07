Francia y España tienen una cita con la historia este martes 9 de julio. Ambas selecciones chocarán por la primera semifinal de la Eurocopa 2024. El compromiso se disputará en el Allianz Arena de Múnich (Alemania). ¿A qué hora comenzará el duelo? Pues a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 tanto en Phoenix como en Los Ángeles, 13:00 en Ciudad de México, 21:00 en el país de ‘La Roja’ y 14:00 en Perú. ¿Dónde ver el encuentro? Esa información la recibirás a continuación. ¡Luego me lo agradeces!

¿Cómo ver el partido Francia - España EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Francia - España por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN VIVO en todo el territorio del país de ‘La Roja’ por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Francia - España EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Francia - España por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Izzi GO, Sky HD, TUDN En Vivo, Disney+ Argentina, ViX y Canal 5 Televisa.

¿Cómo ver el partido Francia - España EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Francia - España por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Francia - España EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza, Tipik, VRT 1, TF1+

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

Brasil: Canais Globo, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, SporTV, Disney+ Argentina

Canadá: TVA+, TVA Sports, TSN1, TSN3, TSN4, TSN5

Chile: ESPN Chile, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

China: iQiyi, Migu, CCTV-5, QQ Sports Live

Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur

Costa Rica: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte

Croacia: HRTi, HRT 2

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: dr.dk, DR 1

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur

El Salvador: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, TCS GO, ViX, Canal 4 El Salvador

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, TF1, TF1+

Alemania: MagentaTV, Das Erste, Servus TV

Gran Bretaña: BBC Sport Web, BBC iPlayer, BBC One

Honduras: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, RaiPlay, RAI 1, NOW TV

Países Bajos: NOS Live, NPO 1, VRT 1

Panamá: ESPN Norte, Disney+ Argentina, Disney+ Norte, ViX, Flox Sports App, Rush Sports

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Argentina

Perú: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Chile

Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1, RTP Play, RTP 1

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Argentina

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Argentina, Disney+ Sur