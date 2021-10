Luis Enrique, director técnico de la Selección de España, habló con los medios de comunicación en la previa de la final de la Liga de las Naciones que disputarán ante Francia. Para el español, el rival se encuentra en uno de sus mejores momentos; además, dejó claro que la única duda en el once titular es la inclusión de Ferrán Torres.

España llegó a esta instancia luego de superar por 2-1 a Italia. La Selección Española se enfrentará al vigente campeón del mundo que se perfila como una de las mejores escuadras del mundo en la actualidad. Para Luis Enrique, esto se convierte en una dificultad, pero no es algo imposible porque no cambiará su estilo de juego a pesar de la potente ofensiva que posee ‘Les Bleus’.

“Francia es la mejor del mundo a nivel individual. Todos sus jugadores son referencia en clubes ‘top’. Nosotros tenemos la baza de ser un equipo. Este deporte suele premiar al que mejor juega. Trataremos de ser mejores como colectivo”, dijo el técnico, que hizo luego énfasis en el tridente ofensivo galo que posee a jugadores en los clubes más grandes a nivel mundial.

“Griezmann, Benzema y Mbappé tienen un enorme potencial. Pueden decidir por sí mismos un partido. Sin embargo, no van a modificar nuestro plan de juego”, apuntó el seleccionador español.

En referencia al próximo duelo, el español ya cuenta con el once inicial, aunque la única duda es Ferrán Torres: “Ya tengo clara la alineación. La única duda es Ferran Torres. Veremos la recuperación que pueda tener. Si está en condiciones en el calentamiento, jugará. No vamos a forzar a ningún jugador. Él decidirá. Si tiene buenas sensaciones y se encuentra bien, jugará. Pero no arriesgaremos en ningún momento”, apuntó.

Sobre el plan que puede plantear Deschamps, Luis Enrique indica que su equipo está preparado para cualquier situación: “Estamos preparados para una presión alta, para que se cierren más atrás... Somos humildes, pero también ambiciosos. Queremos hacer de nuevo un gran partido con nuestro estilo ante Francia y poder dar una alegría a la gente”, sentenció el seleccionador, que busca su primer título con España.





