Gary Medel: biografía, equipos, títulos, goles y estadísticas del 'Pitbull' de la Selección Chilena | PERFIL

La Selección de Chile pasa por un momento de transición. La figuras que antes saltaban al campo de juego de memoria (Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Jorge Valdívia, Arturo Vidal, etc.) ya no lo hacen. El cambio generacional y los constantes cambios de entrenadores tras la salida del último que los llevó a pelear un torneo importante (Jorge Sampaoli con la Copa América 2016), hizo que tengan que acoplarse a un nuevo sistema de juego en el que la verticalidad es moderada y prima el equilibrio. Para ese equilibrio, siempre se necesita a un líder, ese esGary Medel.



Medel es de los pocos jugadores de la ‘época de oro’ del fútbol chileno que se mantiene vigente. El ‘Pitbull’, como le dicen algunos por su rabia y dureza a la hora de jugar, se coloca la banda de capitán, aunque no siempre la tenga de manera física, y se encarga de poner orden a una defensa ‘roja’ que no la pasa bien en los últimos meses.



Gary Alexis Medel Soto nación un 3 de agosto de 1987. Llegó a la Universidad Católica con tan solo 12 años. Mario Lepe, entrenador que lo tuvo a los 14, fue quien potenció al pequeño para que finalmente el 27 de agosto del 2006 se produzca su debut con el equipo ‘cruzado’ con 19 años.



Cuando preguntaban por las características del defensor, Lepe respondía: "básicamente su personalidad, su esfuerzo, tratar de ganar siempre. Tiene una mentalidad diferente al resto", explicaba Lepe.

Gary Medel creció en la Universidad Católica de Chile. (Getty) Gary Medel creció en la Universidad Católica de Chile. (Getty)

De Santiago a Buenos Aires, un gran salto

Tres años fue parte de la Católica, en los cuales nunca pudo levantar un trofeo; sin embargo, se ganó los corazones de la hinchada con actuaciones de ensueño. Por ejemplo, en el 2007, en el que marcó los dos tantos con los que la UC venció a la U. de Chile por 2-0 en el Torneo Clausura.



A mediados del 2009 tomó la decisión de firmar por Boca Juniors. Debutó con la camiseta ‘xeneize’ ante el Manchester United. En aquel partido amistoso brindó la asistencia a Federico Insúa con la que anotaron el único gol del partido para los argentinos. Perdieron 2-1.



Su debut oficial se daría el 20 de agosto de 2009. Boca empató 1-1 ante Vélez Sársfield por la Copa Sudamericana. Medel ya era ovacionado por La Bombonera, pero el broche de oro lo colocó un año después en el Superclásico ante River Plate, Clausura 2010. El chileno anotó dos goles y dejó en claro qué clase de jugador era. El equipo de ganó 2-0.



Brilló en el Superclásico del 2010 ante River Plate. (Getty) Brilló en el Superclásico del 2010 ante River Plate. (Getty)

El salto a Europa

A inicios del 2011, sus grandes actuaciones en Buenos Aires llamaron la atención desde España. Sevilla no temió en intentar dominar al ‘Pítbull’ y lo firmó para sumar a su equipo la agresividad que brindaba el chileno.

"Tenía mucha personalidad, mucha fuerza, era bravísimo en la marca e iba muy bien al cabezazo a pesar de ser bajo", señalaban sus formadores en Chile.



En el 2013, mientras su carrera iba en ascenso, decidió jugar en la Premier League, el Cardiff City sería el equipo indicado. El club ascendía luego de 51 largos años y requería del volante. En su primera temporada sumó 344 partidos. Sin embargo, dejaría el club luego que descienda a la Championship.



El siguiente avión que tomó fue rumbo a Milán. El Internacional necesitaba un reemplazante para Esteban Cambiasso, estrella argentina, y Medel tenía lo necesario para ser el indicado.



Gary Medel juegan en Besiktas desde el 2017. (Getty) Gary Medel juegan en Besiktas desde el 2017. (Getty)

"El chileno es quien dirige al equipo, es un jugador versátil y ya se está ganando a los hinchas. Cuando un jugador pone el corazón y lo mezcla con buena técnica rápidamente se gana los aplausos", publicó en su momento la Gazzetta dello Sport.



Tras la Copa Confederaciones 2017, el técnico del Inter , Luciano Spalletti no tuvo en cuenta a Medel por lo que decidió partir. Bsiktas de la Superliga de Turquía fue el elegido a cambio de 2.5 millones de euros.



En su primera temporada jugó 40 partidos, anotó un gol y dio dos asistencias. Además debutó en la UEFA Champions League jugando ocho encuentros, clasificando a los octavos de final del torneo.

El Guerrero de La Roja

Con la Selección Chilena , Medel empezó su historia desde temprano. Fue convocado para el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. La campaña histórica, en la que el equipo juvenil consiguió el tercer puesto, hizo que un año después, Marcelo Bielsa no dude en incluirlo en la convocatoria para el equipo adulto. Debutó oficialmente el 15 de junio de 2008 ante Bolivia.



‘La Roja’ clasificó al Mundial de Sudáfrica 2010 y tuvo como gran protagonista a Gary. Clasificaron a los octavos de final del torneo dando muestras de una ‘época de oro’. Cayeron en ante Brasil por 3-0.



Pero luego vinieron la Copa América de Argentina 2011 y las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, donde Medel siguió brillando y dando muestras de su evolución y madurez en el combinado nacional.



El nivel más alto de todo el equipo se daría en la Copa América 2015 disputada en Chile. Esta sería la revancha tras la derrota en la Copa del Mundo. Consiguieron levantar el trofeo con su gente. Las palmas no cesaron luego de derrotar a Argentina en la final



Un año después, se coronaron bicampeones de América. Nuevamente, ante Messi y compañía.



Participaciones en la Copa América

Copa Sede Resultado Partidos Goles Copa América 2011 Argentina Cuartos de final 3 0 Copa América 2015 Chile Campeón 6 1 Copa América Centenario Estados Unidos Campeón 6 0

Goles con la Selección de Chile

Goles con la Selección de Chile # Fecha Lugar Rival Gol Resultado *Competición 1 15 de junio de 2008 Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia Bolivia 0-1 0-2 Clasificatorias a Sudáfrica 2010 2 15 de junio de 2008 Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia Bolivia 0 – 2 0 – 2 Clasificatorias a Sudáfrica 2010 3 25 de mayo de 2009 Fukuda Denshi Arena, Chiba, Japón Bélgica 1-1 1-1 Copa Kirin 4 11 de octubre de 2011 Estadio Monumental, Santiago, Chile Perú 3-0 4-2 Clasificatorias a Brasil 2014 5 15 de octubre de 2013 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile Ecuador 2-0 2-1 Clasificatorias a Brasil 2014 6 10 de octubre de 2014 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile Ecuador 2-0 2-1 Clasificatorias a Brasil 2014 6 10 de octubre de 2014 Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile Perú 2-0 3-0 Amistoso 7 19 de junio de 2015 Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago, Chile Bolivia 4-0 5-0 Copa América 2015

Gary Medel levantó la Copa América con Chile en el 2015 y 2016. (Google) Gary Medel levantó la Copa América con Chile en el 2015 y 2016. (Google)

► ¡Alto ahí! Lionel Messi frena la venta del jugador con que el Barcelona quiere hacer caja



► ¡Vete ya! El crack del Real Madrid al que no quieren ver más y tiene permiso de negociar hasta con el Barza



► Selección peruana: Brasil anunció lista de 23 para enfrentar a Perú en la Copa América 2019



► Juventus anuncia la salida de Massimiliano Allegri tras el fracaso en Champions League | FOTO