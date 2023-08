No cabe duda que Inter Miami atraviesa un gran momento en la presente temporada, demostrándolo con el título de la Leagues Cup 2023. Así, pues, las ‘Garzas’, con grandes figuras en su plantel como Lionel Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, consiguieron su primer trofeo en la historia. Eso sí, Gerardo Martino, DT del conjunto estadounidense, aseguró que su plantel no está conforme con esta hazaña y ya piensan en los próximos retos. Incluso, habló sobre el presente de la ‘Pulga’ y sobre su posible suplencia en el duelo ante FC Cincinnati, a raíz de la seguidilla de partidos.

“Creo que todos los partidos tuvimos pasajes buenos y te diría que en todos los partidos tuvimos pasajes donde el rival nos predominó. Obviamente que por lo que significó ese partido y por las características del mismo creo que la reacción con Dallas fue clave para llegar a la final del otro día”, fueron las primeras palabras del ‘Tata’ en rueda de prensa.

Consultado sobre el gesto que tuvo Lionel Messi con DeAndre Yedlin, excapitán del equipo, a la hora de levantar el trofeo, Martino llenó de elogios al atacante argentino. “Ya se han vuelto cuestiones comunes por parte de él. En un festejo, no me acuerdo si estando en Argentina, recordó a los futbolistas de los procesos anteriores. Obviamente cuando uno habla de que es el mejor futbolista del mundo también comprende este tipo de cosas”, sostuvo.

“En los primeros entrenamientos cuando trabajábamos cosas del equipo, se iban armando islitas con él con cuatro, cinco chicos y con Busquets iban explicándoles cosas del trabajo. También eso nos ayuda a los entrenadores a acortar los tiempos de preparación del equipo”, añadió.





¿Lionel Messi será titular ante FC Cincinnatti?

Otra de las preguntas al DT de las ‘Garzas’ pasó por la carga de minutos de Lionel Messi desde su llegada al equipo de Florida. Ante ello, el ‘Tata’ reveló el plan que tiene con el ariete rosarino. “El otro día justamente de esto algo hablamos. En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse. Es mucho cada tres o cuatro días jugar. Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota, lo que le gusta participar. Así que mientras él no me mencione nada, seguirá dentro del campo”, señaló.

Cabe resaltar que el encuentro ante FC Cincinnatti se llevará a cabo este miércoles y será muy complicado, puesto que se trata del líder de la Conferencia del Este. Eso sí, el club Naranja y Azul llega de caer por 3-0 contra Columbus Crew, algo que espera repetir el Inter Miami: “Yo creo que del único lado que está justificado, es del lado físico. Puede ser que en algún momento del miércoles en la parte física nosotros hagamos notar un cierto deterioro. Independientemente de eso, es cierto que Cincinnati llega con un partido jugado anoche”.

“Después creo que tenemos convocatorias previas con alrededor de nueve, diez futbolistas en un equipo de la MLS. Cuando eso pasa, que no sé si es común que un equipo de MLS tenga diez convocados en la fecha FIFA, justamente lo que no podemos poner son excusas”, sentenció.





