Al menos tiene a Messi: le preguntaron a Gerardo Martino su 'once' ideal y lanzó este curioso equipo [FOTOS]

Gerardo Martino es un personaje de aquellos. Flamante nuevo director técnico de la Selección de México , el argentino tuvo más que una interesante respuesta ante un medio azteca cuando le consultaron sobre el once ideal para el entrenador entre los jugadores que él dirigió desde que es director técnico



Es así que el rosarino no tuvo reparos en, por su puesto, elegir entre los mejores a Lionel Messi. El capitán de la 'Albiceleste', al que dirigió en la Selección de Argentina, es inamovible para el técnico que admira a Marcelo Bielsa.



"Corremos el riesgo de que mezcle lo futbolístico con las relaciones humanas", advirtió el 'Tata', pero igualmene se animó al desafío. Eso sí, no incluyó a jugadores de la 'Sele' azteca: "Recién llego, no es justo poner mexicanos en dos partidos que llevo dirigiendo".



Y es que no solo encontró dentro de su once ideal a jugadores de la Selección Argentina, también a jugadores de Newell's, la Selección de Paraguay y Barcelona, conjuntos que tuvieron a DT de 56 años en el banquillo, en muchos casos, por un breve paso.



