Lionel Messi está brillando en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami y Cristiano Ronaldo no quiere ser menos en esa disputa por ver quién es el mejor jugador del mundo. Aunque ya no se encuentra en su mejor época, el ídolo portugués sigue demostrando que todavía tiene cuerda para rato. Como este sábado, que ha marcado un gran gol en el partido entre Al Nassr vs. Al Hilal, válido por la final de la Copa de Campeones de Clubes Árabes.

En el encuentro disputado en el King Fahd Stadium de la ciudad de Taif (Arabia Saudita), Cristiano Ronaldo apareció a los 74 minutos para dejar su huella en el marcador anotando el gol del 1-1 frente al equipo del peruano André Carrillo, que en ese momento ganaba tras la anotación de Michael (51′).

Tal como dejan ver las imágenes, Al Nassr, que minutos antes se había quedado con 10 hombres por expulsión, empezó su ataque por derecha. El exgoleador del Manchester United, Real Madrid y Juventus recibió un gran pase y atropellando en el área metió la pelota en el arco para el tanto del cuadro de Riad.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo ha marcado su cuarto gol oficial de la temporada en menos de dos semanas. La buena racha del portugués empezó con un tanto al Monastir, se prolongó con otra anotación frente a Zamalek y luego hizo de las suyas ante Al Shorta antes de llegar la final del torneo árabe.





El segundo gol y doblete de Cristiano Ronaldo





Cristiano Ronaldo marcó el gol del 2-1 de Al Nassr vs. Al Hilal. (Video: SSC)





Al Nassr vs. Al Hilal: lo que viene





Luego de la disputa de la Copa de Campeones de Clubes Árabes, el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se alista para su estreno en la Profesional Saudi League. Por la fecha 1, el cuadro de Riad enfrentará a Al Ettifaq en calidad de visitante. Al Hilal, por su parte, tendrá que verse las caras con el Abha fuera de casa.

De cara a la nueva temporada, Al Nassr decidió acompañar a Cristiano Ronaldo con otras figuras del fútbol mundial como Mané, Brozovic y Fofana. El objetivo ser campeón del 2023-24 luego de haber quedado segundo la campaña pasada detrás el Al Ittihad, hoy equipo de Karim Benzema.





