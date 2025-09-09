Gol de Josef Martínez para el 2-1 de Venezuela vs Colombia | VIDEO: Movistar Deportes
El delantero apareció en el área para aprovechar un rebote del portero y meter el balón adentro del arco. De esta manera, la ‘Vinotinto’ reaccionó rápido ante el empate de los ‘cafeteros’ en un entretenido duelo.

Noticia en desarrollo...

