Cada vez más cerca del final. Gonzalo Higuaín, quien anunciara durante la semana su retiro al término del presente curso, disputó este domingo su último duelo de la temporada regular de la MLS con el Inter de Miami. No fue un buen resultado para el equipo que dirige Philip Neville, que encajó una dura derrota (1-3) en condición de local ante Montreal Impact; sin embargo, el ‘Pipa’ y compañía jugaron con la tranquilidad de ya tener en el bolsillo la clasificación a los Play Off. Por tal motivo, no sorprendió la ovación del estadio cuando el argentino se marchó del campo de juego.

El exdelantero del Real Madrid y Napoli, entre otros equipos, fue titular, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su escuadra, por lo que finalmente fue cambiado al minuto 58 por el colombiano Emerson Rodríguez, momento en que la hinchada presente en el Estadio DRV PNK Stadium de Florida se paró de las gradas para aplaudirlo.

El ariete, visiblemente emocionado, solo atinó a responder con las palmas mientras se dirigía al banquillo para descansar. Y es que esta vez el entrenador no lo quiso exigirlo al máximo para guardarlo de cara a los próximos cotejos.

One last time from #DRVPNKStadium, Gonzalo Higuaín🫶 pic.twitter.com/7G9D4Epavo — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 9, 2022





Vale recordar que el último miércoles, el Inter Miami había certificado su pase a la fase final del campeonato estadounidense, luego de vencer por un contundente 4-1 al Orlando City. En aquel partido, Higuaín se lució con un doblete que no hizo más que confirmar el gran momento que atraviesa. Hasta el momento, el atacante sudamericano un total de 16 goles y repartido tres asistencias a lo largo de la temporada.

Fue el pasado lunes 3 de octubre cuando el ‘Pipita’ anunciara su retirada del fútbol a los 34 años, tras desarrollar una brillante carrera en clubes como River Plate, Real Madrid y Juventus y en la Selección Argentina. “Llegó el día de decir adiós al fútbol. Una profesión que tanto me dio, de la que me siento un privilegiado de haberla vivido, con sus momentos buenos y no tan buenos”, dijo durante una rueda de prensa.

“Debo comunicarles una noticia que un tiempo atrás vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión”, señaló entre lágrimas. Asimismo, dijo sentirse “un privilegiado” por haber disfrutado del fútbol, “con sus momentos buenos y no tan buenos”.









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR









VIDEO RECOMENDADO





Desde Zidane a Maradona. Revive los randes goles de especialistas a lo largo de la historia de los Mundiales.