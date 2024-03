El experimentado entrenador Gregorio Pérez anunció este miércoles 13 de marzo, su retiro de la dirección técnica durante una entrevista con 100% Deporte (Radio Sport 890). El ‘charrúa’ comenzó su carrera como entrenador en Progreso en 1981 y cómo último club, tuvo a Universitario de Deportes (2022), con el cual guarda gratos momento. A pesar de haber recibido ofertas de otros clubes para seguir dirigiendo, Pérez decidió poner fin de manera definitiva. Sin embargo, precisó que seguirá ligado con este deporte pero desde otros horizontes.

El reconocido ‘Goyo’ explicó las razones por las que se despide de este ciclo en su carrera en una entrevista concedida a un medio de Uruguay. “Llegó el final. Estoy cerrando mi carrera de DT. Me llegaron ofrecimientos del exterior y dije que NO. No voy a seguir dirigiendo, ya cumplí una etapa, pero si me gustaría seguir vinculado al fútbol. Llegue en silencio y quiero irme en silencio”, declaró Pérez.





El ahora exentrenador indicó que este momento es difícil en su vida, especialmente porque le trajo momentos gratos. “Me ha costado decir que no voy a seguir, y la realidad indica que sí, que estoy en el final. Soy consciente que uno ha cumplido una etapa más allá que extraño muchísimo. Me han llegado ofertas de trabajo para salir del país, pero he dicho basta”, precisó al medio.

Y agregó que su decisión de finalizar esta etapa discretamente era lo más apropiado y coherente con el estilo que siempre ha mantenido. “No lo había dicho públicamente porque llegué en silencio al fútbol profesional y con muchas dificultades para jugarlo, y mi idea es irme en silencio. Eso no quiere decir que mañana no pueda estar en algún lugar que pueda ser útil, pero no dirigiendo. Me quiero ir con el mejor recuerdo y sinceramente cuidando mi salud. Hay noches que uno se desvela y empieza a pensar, a retrotraerse en el tiempo, y siente distintas sensaciones. Es la primera vez que públicamente lo digo”.

El fútbol y su familia siempre estarán en el radar del experimentado, pero por ahora, tendrá que estar alejado del deporte rey. “Me gustaría seguir vinculado al fútbol porque es mi pasión, pero tengo otras cosas que también me hacen feliz, como me hizo la pelota y que me dio la posibilidad de hoy tener la tranquilidad que es la familia que me rodea y la gente amiga. De a poco uno se hace la idea de que ya cumplí una etapa que en el balance final ha sido muy auspiciosa, y realmente disfruté de la misma más allá de los momentos difíciles que todos pasamos. Llegó el final en ese sentido”, destacó Gregorio.





Gregorio Pérez y Universitario de Deportes

El exentrenador de Universitario de Deportes se unió al equipo en diciembre de 2019 y estuvo al mando durante un total de 13 partidos en esa etapa. Durante este período, logró seis victorias, tres empates y sufrió cuatro derrotas. Posteriormente, tuvo otra oportunidad cuando regresó como director técnico de la ‘U’ a principios de septiembre de 2021. Durante esa temporada, dirigió ocho partidos y solo perdió uno.

En su primera etapa en el equipo, Pérez dejó el club después de lograr una victoria por 2-0 contra Alianza Lima en el clásico de junio de 2020, dejando un sinsabor a los hinchas. Durante su segundo período en el club, que comenzó en septiembre de 2021, obtuvo resultados notables. A pesar de que el equipo no estaba clasificado para competiciones internacionales al inicio de su mandato, Pérez logró llevarlo a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras una serie destacada de victorias en el ámbito local.

Todo estaba preparado para el inicio de la temporada 2022, con el equipo en una posición sólida y optimista para competir en diversas competiciones. Sin embargo, un problema de salud repentino afectó a ‘Goyo’, obligándolo a abandonar nuevamente el club. Aunque no logró ganar títulos durante su tiempo en Universitario, los aficionados reconocen y valoran su contribución significativa durante ambas etapas como entrenador del equipo, resaltando su compromiso, profesionalismo y dedicación al club.

Gregorio Pérez tuvo dos etapas en el elenco crema. (Foto: Universitario de Deportes)









