Sobre los 23 minutos del duelo entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC, se dio un punto de quiebre: Andy Vidal le cometió una falta a Alex Valera y, de inmediato, el juez Diego Haro expulsó al ‘1′ de la visita y cobró penal a favor de los ‘cremas’ (así llegó el único tanto del compromiso. al respecto, Miguel Rondelli, DT del cuadro imperial, mostró su disconformidad por la actuación del juez principal y citó el reglamento de la International Football Association Board, aprobado en el 2016 y ratificado por la FIFA. Incluso, también se refirió al reclamo que hubo por parte de toda su delegación, tras la acción de Aldo Corzo contra Juan Tévez, en el área crema.

En diálogo con el medio DENGANCHE, el estratega argentino indicó que “nunca voy a cuestionar una decisión de un árbitro, lo que sí cuestiono y de manera enérgica es que desconozcan el reglamento, porque ya en el 2016 se cambió la regla del triple castigo. No puede haber una roja, expulsión y penal -encima el expulsado es el arquero- y a eso un cambio. Eso se modificó”.

Asimismo, agregó que “la única manera de que sea expulsado un jugador, tras hacer un penal, es que un jugador de campo toque la pelota con la mano, cuando está por ingresar. Allí sí es expulsión o que se dé una falta muy alevosa, que provoque una lesión o que fuera una falta artera que expulse al jugador. Eso está aprobado por FIFA. Entonces, que el árbitro me diga que expulsó a mi jugador debe esperar a que la pelota entre al arco o no para poder expulsarlo, me parece una falta de criterio y que no sabe el reglamento”.

Bajo esa línea, habló de los cuerpos técnicos que ya se han ido de la Liga 1, por falta de resultados. “En esta liga ya se han ido técnicos, porque supuestamente han cometido errores. El día de mañana puede tocarme a mí irme, porque la dirigencia cree que yo cometo errores. Yo tengo que dar la cara y pagar, pero los árbitros siguen dirigiendo”, apuntó.

“Como digo, no es un error de interpretación, porque no cuestioné si nos anularon goles o no nos cobraron penales o por la expulsión de jugadores, nunca cuestiono a los árbitros, pero sí el desconocimiento del reglamento y para mí el árbitro desconoce el reglamento”, expresó. Precisamente, hubo también una falta que también pudo significar otro escenario para los cusqueños.

Se trata de la acción por parte de Aldo Corzo contra Juan Tévez, en el área crema. “Yo puedo considerar -no he visto la repetición de la jugada- desde mi apreciación, a simple vista, que sí fue penal, pero eso pasa por una interpretación del juez. Él está más cerca, tiene otros argumentos, que yo no tengo, porque lo ve con una imparcialidad que yo no tengo”, aclaró.

Finalmente, se refirió a Fabián Bustos: “Es un gran técnico, lo he enfrentado en Ecuador también, es un DT al que le tengo estima, aprecio y admiración, pero creo que mi equipo -no sé si en el funcionamiento- logró acomodarse a la situación, hizo un buen partido cuando estuvimos once contra once y después, aún estando con un jugador menos, no se renunció a la esencia de este equipo. Nos faltó profundidad, porque jugamos ante un gran rival y con un jugador menos, es normal, pero estoy muy contento con el funcionamiento de mi equipo”.

¿Qué se viene para Cusco FC?

Cusco FC vuelve a ser local para la fecha 9 del Apertura, donde enfrentará a Unión Comercio el viernes 29 de marzo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión arrancará desde las 7:00 p.m. y podrá ser visto también por L1 MAX, canal que podrán visualizar en DIRECTV, Claro TV y BestCable, así como por streaming en Liga 1 PLAY.

Luego de dicho compromiso, deberán retomar los entrenamientos para preparar el siguiente compromiso, el cual será frente a Comerciantes Unidos, por la décima jornada del campeonato. Eso sí, dicho encuentro aún no tiene fecha y hora definidas, aunque sí el estadio, que será el Juan Maldonado Gamarra y, para aquellos que no puedan ir al recinto deportivo, podrán seguir el cotejo por L1 MAX, en DIRECTV, Claro TV y BestCable.





