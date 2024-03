“Por lo que he visto en Argentina, se adaptó bien. Está jugando en una nueva posición y a mí me gusta porque te da una gama de posibilidades en ofensiva”, expresó Fossati cuando le consultaron sobre la actualidad de Bryan Reyna. El técnico hizo hincapié en algo particular: el cambio de posición que el jugador experimentó desde que llegó a Belgrano. De acuerdo a la lectura del entrenador de la bicolor, Reyna pasó a jugar más cerca del arco, pegado a la línea del área contraria y con la libertad de moverse por el frente de ataque.

De extremo a delantero

Cuando Reyna aterrizó en Belgrano había incertidumbre por cómo podía adaptarse al esquema de Guillermo Farré. El entrenador consiguió referencias del jugador por su pasado en Alianza Lima y la función que cumplía en el cuadro blanquiazul. El año pasado, Reyna estuvo desempeñándose como extremo por izquierda, pegado a la línea, donde hacía dos tipos de movimientos normalmente: tirar diagonales con dirección al área rival o desbordar por su banda hasta llegar al fondo. Bajo esa dinámica, pudo marcar cuatro goles en 32 partidos (entre Liga 1 y Copa Libertadores), pero siempre quedó la sensación de que pudo dar más.

En el cuadro ‘Pirata’ llegó la transformación. Si bien Reyna arrancó los primeros partidos como extremo por izquierda en un 4-4-2, con el pasar de los compromisos fue cumpliendo la función de mediapunta (o segundo delantero), apoyando al ‘9′ en las labores ofensivas y teniendo la facilidad para encarar más cerca del área contraria . Jugar unos metros adelantado le permitió agarrar una confianza mayor y adquirir el protagonismo que siempre buscó en una liga más competitiva que la peruana. En esa posición, Reyna se siente decisivo, importante y determinante para Belgrano, lo cual significa un punto de inflexión para él mismo en lo personal y profesional.

Por su velocidad y su gambeta, el peruano tiene facilidad para abrirse espacios en el frente de ataque y ser el nexo con sus compañeros en el mediocampo. Incluso, ha tenido partidos en los que Farré decidió utilizarlo como falso ‘9′, de alguna manera intentando probar su versatilidad en ofensiva y su capacidad para adaptarse a cualquier situación del juego. De esa manera, Reyna ha respondido con un rendimiento constante, jugando el 90% de los partidos como titular desde que llegó a Córdoba y sumando dos goles y una asistencia.

Bryan Reyna juega de extremo, mediapunta o delantero en Belgrano. | Foto: @Belgrano

¿Por qué debe ser el año de su consolidación?

Precisamente, esa versatilidad en ataque es lo que destaca Fossati. Reyna ha adquirido una madurez futbolística importante en Belgrano y su polifuncionalidad le permite al DT encontrar en él variantes en ofensiva. No solo puede desempeñarse como extremo por izquierda, o carrilero por esa zona si el ‘Flaco’ así lo decide bajo su sistema 3-5-2, también puede ubicarse como un segundo delantero, acompañando al ‘killer’ en el área y teniendo una función mucho más decisiva en la selección. Con Juan Reynoso, jugó por la banda todos sus partidos; pero con Fossati eso podría cambiar.

Si echamos un vistazo a la convocatoria de Fossati, las opciones que tiene el entrenador para la función de carrilero izquierdo son varias. Allí están Marcos López, Miguel Trauco y Joao Grimaldo, quienes suelen desempeñarse por esa zona del campo. Reyna también puede sumarse a dicha lista, ya que anteriormente cumplió ese rol en Alianza Lima; sin embargo, la intención del DT sería otra: usarlo como mediapunta en el esquema que ya todos conocen. Allí, competiría directamente con Edison Flores la titularidad, a no ser que el entrenador opte por jugar con doble ‘9′.

De ser el caso, Reyna y Flores poseen características distintas. Mientras ‘Orejas’ muestra eficacia técnica y jerarquía en la cancha, el jugador de Belgrano destaca por su desequilibrio y su forma de encarar. Con base en ello, Fossati podrá elegir entre uno u otro jugador, dependiendo del rival de turno y las circunstancias del partido. Eso sí, Reyna solo ha jugado nueve partidos con la selección y suma dos goles en su haber. Si bien tiene poco recorrido en la bicolor, es clave que el ‘Flaco’ lo incluya dentro de su universo de jugadores y le dé continuidad al máximo nivel.

Reyna, con 25 años, no solo debe ser una alternativa en ataque para Fossati, también forma parte de la nueva generación de futbolistas que son los llamados a asumir las riendas de la bicolor camino al Mundial 2026. Es necesario que pueda consolidarse en el extranjero, adquiera ese rol protagónico fuera de nuestras fronteras y dé el salto de calidad en la selección. Tiene condiciones para ser determinante y asumir una responsabilidad mayor, como Christian Cueva, Paolo Guerrero o Jefferson Farfán lo hicieron en su momento; pero depende de él continuar ese camino. El proceso es largo y la ‘Blanquirroja’ necesita de jugadores comprometidos hasta la vena.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO