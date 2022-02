El último anfitrión de la Copa del Mundo se va quedando solo y corre peligro de tentar su participación en el Mundial de este año. Ahora, la República Checa se ha unido a Polonia y Suecia y ha anunciado este domingo su negativa a enfrentarse a la selección de Rusia en la repesca para el Mundial de Qatar 2022, independientemente de la sede del partido.

“El comité ejecutivo de la Federación Checa, los miembros del equipo técnico y los jugadores de la selección nacional acordaron que no es posible jugar contra la selección rusa en la situación actual, ni siquiera en un estadio neutral. Todos queremos que la guerra termine lo antes posible”, anunció la Federación Checa de Fútbol en un comunicado.

El sábado, el presidente de la Federación Polaca de Fútbol (PZPN), Cezary Kulesza, anunció que la selección de Polonia no jugaría la eliminatoria de repesca ante Rusia, una decisión que apoyaron internacionales como el delantero Robert Lewandowski y también la Federación Sueca. “¡No más palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar”, apuntó.

Polonia y Rusia deben jugar el próximo 24 de marzo las semifinales de la repesca para la cita mundialista, y el ganador deberá enfrentarse posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y República Checa para saber quién estará en Qatar.

Francia pide a FIFA exclusión de Rusia

La Federación Francesa de Fútbol (FFF), cuyo equipo es el vigente campeón del mundo, “se inclina por una exclusión de Rusia del próximo Mundial” de Qatar 2022 tras el ataque militar del Kremlin, afirmó este domingo su presidente Noël Le Graët al diario Le Parisien.

Hasta el momento, la FIFA no ha tomado medidas y se limitó el jueves a mostrarse “preocupada” ante una situación “trágica e inquietante”, según Gianni Infantino.

“El mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede quedarse neutral. Ciertamente, no me opondré a una exclusión de Rusia del Mundial”, explicó Le Graët.





