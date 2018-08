No hay excepciones con el servicio militar en Corea del Sur , a menos que seas un deportista de élite que haya llevado a la gloria a tu país de manera internacional. Para los jefes de Estado del país asiático, la clasificación al Mundial de Rusia 2018, no cuenta pues debe haber una buena participación en una final o el mismo título. ¿Por qué hablamos de ello? Porque Heung Min-Son , una de las figuras del Tottenham en la Premier League puede cumplir con la reglamentación. Tiene 26 años y todo coreano está obligado antes de los 28.



"Por supuesto que nuestro objetivo es el oro, aunque hay un largo camino hasta llegar a la final. He pensado mucho en los Juegos Asiáticos. Vencimos a Alemania en el Mundial cuando nadie lo esperaba. De la misma manera nosotros podemos perder aquí contra otros equipos asiáticos. Si no lo damos todo en cada partido, será duro", explicó Son a Daily Mail, quien de no lograr la ansiada medalla de oro no volvería a vestirse de corto hasta los 28 años.



Heung Min-Son se juega su última bala. Ya no le quedan más municiones ni excepciones para seguir peleando en Corea del Sur. Los Juegos Asiáticos para los coreanos empiezan hoy ante Bahréin y el oro es la única salvación el atacante del Tottenham.



A miles de kilómetros de Indonesia, sede del torneo asiático, todos los ‘Spurs’ apoyarán a su futbolista desde la distancia. Son, es un jugador indispensable para el técnico argentino Mauricio Pochettino. La temporada pasado anotó 12 goles en Premier League y es uno de los fijos en el once del entrenador. Todo o nada para él.